Photo de la semaine

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C’est la saison des désalpes en Suisse. Mais les vaches n’ont pas l’exclusivité du retour des alpages, comme le rappelle cette scène saisie dans le Kiental bernois, où Rico et l’un de ses lamas semblent négocier les modalités de la descente.
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