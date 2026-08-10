Photo du jour

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Une compétition d’attelages à quatre chevaux sur un sol poussiéreux, lors du Marché-Concours de chevaux de Saignelégier. Ce concours national, organisé chaque année dans le canton du Jura, célèbre le Franches-Montagnes, la seule race chevaline suisse encore existante.
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