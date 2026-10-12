Photo du jour

Partager

1 minute

Un participant arbore fièrement sa coupe mulet lors de la «Swiss Mullet Cup». Ce n’est que la deuxième édition, mais l’événement est déjà devenu l’un des rendez-vous les plus commentés et pittoresques de la Foire du Valais, la plus grande foire-exposition de Suisse romande.

Les plus lus

Archive - Cinquième Suisse Les plus discutés