Photo du jour

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Un participant arbore fièrement sa coupe mulet lors de la «Swiss Mullet Cup». Ce n’est que la deuxième édition, mais l’événement est déjà devenu l’un des rendez-vous les plus commentés et pittoresques de la Foire du Valais, la plus grande foire-exposition de Suisse romande.
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