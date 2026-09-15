Photo du jour

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Après un exercice au cours duquel de la radioactivité a été détectée, des soldats déposent leurs vêtements dans les zones prévues à cet effet. Lors de l’exercice «Fides 26», police et armée se sont entraînées à réagir ensemble à différents scénarios de menace.

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