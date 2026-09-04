Photo du jour

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Des fillettes ukrainiennes et des animatrices au Red Cross Summer Camp, à Saint-Gall. Dans le cadre de cette initiative, la Croix-Rouge suisse offre aux enfants et à leurs accompagnants, particulièrement touchés par la guerre, la possibilité de se reposer et de retrouver confiance en l’avenir.

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