Photo du jour

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Dans ce jeu, c’est la vache qui décide si vous êtes chanceux ou chanceuse: pour le Loto-bouse, le pré est divisé en cases sur lesquelles on peut parier. Il ne reste plus qu’à espérer que la bouse atterrisse sur votre case.
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