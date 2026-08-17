Photo du jour
Enfin de la pluie en Suisse! Lundi, des précipitations étaient attendues presque partout dans le pays. Cette photo a toutefois été prise dimanche, près de Müllheim, dans le canton de Thurgovie: on y voit un arc-en-ciel au-dessus d’un champ de maïs pendant un orage.
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