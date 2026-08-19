Photo du jour

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Réalisée devant les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), cette fresque du duo suisse Nevercrew marque la Journée mondiale de l’aide humanitaire. Elle dénonce les attaques contre les soins de santé dans les zones de conflit et rappelle la nécessité de protéger patients et personnel médical.



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