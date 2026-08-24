Photo du jour

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Les participants tracent les premiers sillons lors des Championnats d’Europe de labour 2026, qui ont eu lieu dimanche à Hallau, dans le canton de Schaffhouse.
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