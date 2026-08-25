Photo du jour

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Apercevoir des animaux sauvages en ville est rare. Mais ce matin, la population de Fribourg a pu assister à une observation pour le moins exceptionnelle avec très attendu déménagement de la baleine du Musée d’histoire naturelle vers son nouveau site.
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