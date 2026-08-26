Photo du jour

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Cet alpage situé au-dessus de Crans-Montana accueillera l’hiver prochain le portillon de départ de la piste féminine lors des Championnats du monde de ski alpin 2027. Les compétitions se dérouleront du 1er au 14 février 2027.
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