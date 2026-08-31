Photo du jour

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Ce week-end s’est déroulé l’«Ultra-Trail du Mont-Blanc», une course de 174 km à travers les Alpes françaises, italiennes et suisses. Ici, l’un des coureurs passe sur l’arête du Mont Favre.
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