Photo du jour

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Le nouveau bateau de police «Argus» de la Police cantonale bernoise a été baptisé lundi à Gléresse, sur les rives du lac de Bienne. Cette embarcation d’intervention moderne remplace un bateau vieux d’environ 45 ans et sera désormais engagée lors des opérations de la police lacustre sur le lac de Bienne.
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