Photo du jour

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Sedrun Solar est la première grande installation photovoltaïque alpine de Suisse en cours de réalisation dans la commune de Tujetsch, dans les Grisons. Elle fournira de l’énergie renouvelable à près de 6500 foyers.
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