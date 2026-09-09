Photo du jour

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Saype, l’artiste connu pour ses fresques éphémères réalisées dans la nature, a présenté mercredi sa dernière œuvre, créée sur le Chasseral, dans le canton de Berne.

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