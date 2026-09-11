Photo du jour

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Les violents orages de grêle qui ont frappé la Suisse à la fin du mois d’août continuent de produire leurs effets. À Winterthour, des assureurs ont ouvert des centres temporaires équipés de scanners permettant d’évaluer rapidement les dégâts causés aux véhicules. Sur cette photo, les impacts laissés par les grêlons sont visibles sur le capot d’une voiture.

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