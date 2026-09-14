Photo du jour

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La désalpe de l’Engstligenalp, au-dessus d’Adelboden (canton de Berne), est l’une des traditions alpines les plus spectaculaires de Suisse. Environ 500 vaches, bovins et chèvres, accompagnés de nombreux agriculteurs de montagne, quittent le haut plateau et rejoignent la vallée en empruntant des sentiers de montagne étroits et escarpés.
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