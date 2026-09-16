Photo du jour

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À la Villa Bührle de Zurich, les derniers préparatifs sont en cours pour une exposition consacrée aux affiches publicitaires suisses et à plus d’un siècle de leur histoire. L’exposition «Highlights der Schweizer Plakatkunst» sera ouverte au public du 18 septembre au 18 octobre.
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