Photo du jour

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Un randonneur au-dessus d’une mer d’épicéas: au cœur de la forêt primitive de Bödmeren, tout au fond de la vallée de Muota, dans le canton de Schwyz, de majestueux conifères poussent dans un paysage karstique isolé.

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