Photo du jour

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Difficile d’imaginer qu’il s’agissait autrefois d’une cuisine: dans le quartier de Köschenrüti, à Zurich, plusieurs immeubles d’habitation construits dans les années 1950 sont actuellement démolis pour laisser place à de nouvelles constructions.
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