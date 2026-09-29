Photo du jour

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Un plongeon dans la Limmat alors que les feuilles aux couleurs de l’automne flottent déjà à la surface de l’eau. Le mois de septembre exceptionnellement chaud que connaît la Suisse rend encore ce genre de scène possible.
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