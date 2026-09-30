Photo du jour

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À Lausanne, Pompéi renaît de ses cendres virtuelles grâce à une exposition immersive, qui invite à plonger dans la ville romaine pour en revivre les derniers instants.
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