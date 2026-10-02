Photo du jour

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Transport de sacs et de meubles dans un quartier de Zurich appelé à être profondément transformé. D’ici à 2040, de nombreux immeubles coopératifs y seront démolis puis reconstruits.
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