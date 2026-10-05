Photo du jour

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L’artiste français Abraham Poincheval a participé dimanche à la course pédestre Morat-Fribourg en armure médiévale pesant plus de 30 kilogrammes. Parti à 07h02 de Morat, il a rallié Fribourg à 11h50, après 04h48 d’effort pour parcourir 17 kilomètres.
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