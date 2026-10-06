Photo du jour

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Trois mois sans précipitations significatives ont laissé leur marque au lac de Joux. Là où l’eau recouvrait encore les lieux il y a peu, un banc de sable permet désormais de s’aventurer au cœur du lac. Une image saisissante de la sécheresse exceptionnelle qui frappe cet automne le Jura vaudois.

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