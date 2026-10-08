Photo du jour

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Découverte de la nouvelle exposition «Quel est le vrai prix d’un repas bon marché?» à l’Alimentarium de Vevey. Une interrogation qui résonne tout particulièrement à une époque où le pouvoir d’achat et le coût de l’alimentation figurent parmi les préoccupations quotidiennes de nombreux ménages.

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