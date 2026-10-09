Photo du jour

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La saison des frissons est officiellement ouverte et Halloween approche à grands pas. Mais les personnages masqués que l’on voit sur cette photo ne sont pas des amateurs d’Halloween. Il s’agit de membres des Schwyzer Nüssler, photographiés dans le cadre de l’exposition spéciale du canton de Schwytz lors de l’ouverture de la 83e édition de l’OLMA, la foire suisse de l’agriculture et de l’alimentation, à Saint-Gall. La manifestation se tient jusqu’au 18 octobre. Le canton de Schwytz est cette année l’invité d’honneur.

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