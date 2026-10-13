Photo du jour

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Au-dessus de l’entrée du tunnel du Grand-Saint-Bernard, une installation photovoltaïque est actuellement en chantier. Une vue qui échappe à la plupart des automobilistes qui traversent l’ouvrage.
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