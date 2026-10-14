Photo du jour

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La commune de Stäfa a décidé de faire graver l’année 2026 dans la «pierre de Stäfa». Cette inscription attestera du niveau historiquement bas atteint par le lac de Zurich à cet endroit, aux côtés des marques déjà gravées pour les années 1674, 1882 et 1909.

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