Photo du jour
Nous vous parlons souvent de la fonte des glaciers. Pour une fois, voici une image qui n’est accompagnée d’aucune mauvaise nouvelle: vous pouvez simplement admirer les mélèzes dorés et, en arrière-plan, le glacier de Morteratsch.
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