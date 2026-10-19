Photo du jour

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L’éleveur Andi Thomann guide sa vache «Arosa» jusqu’au lieu du concours de bétail à Valens, dans le canton de Saint-Gall. Lors de ce concours, qui s’est déroulé samedi, la «Miss Valens» ainsi que le «bœuf champion de la région de Sargans» ont été couronnés.
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