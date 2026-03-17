Argentine: l’affaire de la monnaie $LIBRA revient hanter Milei

Keystone-SDA

L'affaire d'une monnaie numérique que le président argentin Javier Milei avait promue sur le réseau social X en 2025 revient hanter l'exécutif argentin, après de nouvelles révélations de presse. Des députés veulent réactiver une enquête parlementaire.

3 minutes

(Keystone-ATS) En février 2025, Javier Milei avait relayé sur X un projet de cryptomonnaie, la $LIBRA, avant de se rétracter quelques heures plus tard. Entretemps la monnaie avait bondi puis s’était effondrée.

Selon les travaux d’une commission d’enquête parlementaire, plus de 114’000 portefeuilles virtuels avaient subi des pertes dans l’opération, 500 d’entre eux pour plus de 100’000 dollars américains, tandis qu’à l’inverse 36 ont gagné plus d’un million chacun.

Cette commission, présidée par l’opposition, a conclu dans son rapport en novembre à une «escroquerie présumée». Mais son pouvoir étant limité, elle avait demandé au Parlement d’évaluer si M. Milei avait commis «un manquement».

Le président Milei s’est toujours défendu d’avoir «promu» la cryptomonnaie, plaidant qu’en tant que «techno-optimiste», il avait voulu donner de la visibilité à un projet susceptible de financer des PME argentines du secteur de la technologie. Il s’était ensuite rétracté, réalisant n’être «pas au courant des détails».

Cinq millions de dollars

Mais ce week-end, le quotidien La Nacion a publié des extraits de messages présumés entre un entrepreneur lobbyiste des monnaies numériques, connu de M. Milei, et un promoteur américain de la $LIBRA.

Selon la presse, une expertise du téléphone de ce lobbyiste, Mauricio Novelli, indiquerait que certains des échanges porteraient sur un «accord» présumé pour un soutien de M. Milei au projet de $LIBRA, moyennant une somme de 5 millions de dollars.

Enfin, l’expertise aurait révélé des échanges téléphoniques entre Mauricio Novelli, Javier Milei et sa soeur Karina, secrétaire générale de la présidence, dans les heures précédant le lancement de la $LIBRA. Ces échanges n’ont, pour l’heure, pas été confirmés de source judiciaire.

«Mafia médiatique», a laconiquement commenté sur X Javier Milei. Mais pour le président de l’ex-commission parlementaire Maximiliano Ferraro, les dernières révélations attestent «une trame de coordination directe entre les opérateurs du monde de la cryptomonnaie, des opérateurs très marginaux, et le cercle proche du président». Il n’y a «rien d’improvisé ni d’accidentel» de sa part, estime-t-il.

La commission avait remis en novembre ses conclusions à la justice pour alimenter l’enquête pénale en cours sur l’affaire. Mais lundi, le député Ferraro a indiqué à la presse vouloir déposer plainte contre le procureur enquêteur pour «obstruction» et «possible dissimulation».