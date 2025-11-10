Armée: nouveaux systèmes de camouflage de fabricants européens

Keystone-SDA

L'armée suisse va se doter de nouveaux systèmes de camouflage. L'Office fédéral de l'armement Armasuisse les commande à trois fournisseurs européens.

(Keystone-ATS) Trois fournisseurs de Suisse, d’Allemagne et de Suède ont été mandatés pour le nouveau système de camouflage, a indiqué Armasuisse lundi. Les essais des trois fabricants ont eu lieu entre juillet et septembre sur les places d’armes de Thoune (BE) et de Bure (JU).

Le choix de ces fabricants renforce la stratégie du Conseil fédéral en matière de politique d’armement, souligne Armasuisse. Cette stratégie prévoit en effet, outre le renforcement de la base technologique et industrielle nationale, une augmentation des acquisitions dans les pays voisins et d’autres pays européens.

Pour pouvoir se défendre en cas de conflit armé en collaboration avec d’autres Etats, la Suisse a besoin de systèmes identiques ou compatibles avec ceux des autres pays, explique l’Office fédéral de l’armement. En outre, la sécurité de la chaîne de livraison augmente.

Meilleure protection

Les systèmes de camouflage multispectraux offrent une protection contre les moyens de reconnaissance actuels. Les systèmes de camouflage et de dissimulation contribuent ainsi de manière essentielle à ce que les soldats et l’infrastructure soient moins bien détectés par les capteurs modernes.

La reconnaissance actuelle comprend, outre l’œil humain, notamment des drones qui détectent non seulement des signaux visuels mais aussi des signaux infrarouges. Différents systèmes de reconnaissance sont également en mesure de localiser des cibles au sol à l’aide de la reconnaissance-radar.