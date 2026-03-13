Arrêté après 14 incendies criminels dans le canton de Soleure

Keystone-SDA

Un Suisse de 24 ans a reconnu être l'auteur de 14 incendies criminels dans le canton de Soleure depuis 2024. Le prévenu, arrêté en janvier dernier, se trouve depuis en détention provisoire.

(Keystone-ATS) Depuis juin 2025, des départs de feu suspects s’étaient multipliés dans la région de Langendorf, Soleure et Bellach, et tout portait à croire qu’il s’agissait d’actes criminels, indique vendredi le ministère public soleurois. Des enquêtes intensives ont mené à l’arrestation du suspect à mi-janvier.

La liste des incendies qui lui sont imputés s’étend de février 2024 à janvier 2026: personne n’a toutefois été blessé. L’individu s’en est pris à des bâtiments industriels, dont certains étaient en cours de démolition, à des hangars ainsi qu’à plusieurs véhicules.

L’enquête montre que les premiers méfaits remontent à début 2024 déjà, lorsque le feu s’était déclaré dans des bâtiments voués à la démolition à Soleure. Mi-décembre 2025, l’homme a bouté le feu à pas moins de trois voitures, à Langendorf et Soleure, en l’espace de quelques heures, selon le communiqué.

Le dernier acte, qui a mené à son arrestation, s’est produit le 15 janvier dernier. L’auteur présumé – qui selon plusieurs médias alémaniques était aussi pompier – a alors pris pour cible un hangar en bois à Bellach.

Il reste depuis en détention et fait l’objet d’une procédure pénale pour incendie criminel réitéré et dommages à la propriété multiples. La présomption d’innocence s’applique.