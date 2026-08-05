La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Arrêté après dix délits de chauffard dans le Seeland (BE)

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise a identifié un chauffard récidiviste après avoir reçu plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Le conducteur a reconnu avoir commis dix délits de chauffard dans le Seeland entre février et mars de cette année.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police a reçu plusieurs vidéos montrant un homme en train de commettre différentes infractions au code de la route. Après une enquête approfondie, elle a interrogé le chauffard le 13 mars à son domicile d’Aegerten, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

Des expertises et des analyses vidéo ont permis de confirmer dix excès de vitesse. Dans le détail, l’homme a circulé à 202 km/h au lieu de 120 km/h sur l’autoroute A2 près d’Egerkingen, à 125 km/h et à 112 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à Aegerten, à 165 km/h au lieu de 80 km/h à Busswil, à 227 km/h au lieu de 80 km/h, à 197 km/h au lieu de 60 km/h et à 101 km/h au lieu de 50 km/h sur différents tronçons à Kappelen et, enfin, à 141 km/h au lieu de 50 km/h ainsi qu’à 194 km/h et 207 km/h sur des tronçons limités à 80 km/h à Bühl bei Aarberg.

La police a saisi le véhicule du chauffard, qui aussi dû rendre son permis de conduire.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision