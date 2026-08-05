Arrêté après dix délits de chauffard dans le Seeland (BE)

Keystone-SDA

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La police cantonale bernoise a identifié un chauffard récidiviste après avoir reçu plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Le conducteur a reconnu avoir commis dix délits de chauffard dans le Seeland entre février et mars de cette année.

1 minute

(Keystone-ATS) La police a reçu plusieurs vidéos montrant un homme en train de commettre différentes infractions au code de la route. Après une enquête approfondie, elle a interrogé le chauffard le 13 mars à son domicile d’Aegerten, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

Des expertises et des analyses vidéo ont permis de confirmer dix excès de vitesse. Dans le détail, l’homme a circulé à 202 km/h au lieu de 120 km/h sur l’autoroute A2 près d’Egerkingen, à 125 km/h et à 112 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à Aegerten, à 165 km/h au lieu de 80 km/h à Busswil, à 227 km/h au lieu de 80 km/h, à 197 km/h au lieu de 60 km/h et à 101 km/h au lieu de 50 km/h sur différents tronçons à Kappelen et, enfin, à 141 km/h au lieu de 50 km/h ainsi qu’à 194 km/h et 207 km/h sur des tronçons limités à 80 km/h à Bühl bei Aarberg.

La police a saisi le véhicule du chauffard, qui aussi dû rendre son permis de conduire.