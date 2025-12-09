Arrêt de l’exploitation du téléski de La Chia à Bulle (FR)

Keystone-SDA

Le téléski de La Chia, près de Bulle (FR), va cesser définitivement ses activités. Son conseil d'administration estime ne pas être en mesure d'engager les moyens financiers nécessaires pour réparer des pylônes de cette installation de basse altitude et garantir son exploitation dans le contexte de réchauffement climatique.

(Keystone-ATS) Le conseil d’administration de Monte-Pente Bulle SA a annoncé mardi avoir décidé lors de son assemblée générale de mettre un terme définitif à l’exploitation du téléski de La Chia. Cette installation était entrée en service en 1941, puis avait été reconstruite en 1969.

Le départ du téléski se situe à 998 mètres et la station d’arrivée à 1309 mètres. L’installation pouvait transporter quelque 800 personnes par heure.

Depuis l’hiver dernier, plusieurs pylônes se sont déplacés en raison de mouvements du terrain. L’entreprise spécialisée mandatée pour analyser la situation a confirmé qu’elle ne pourrait pas garantir l’absence de nouveaux déplacements durant la saison.

La station n’avait déjà pas pu ouvrir l’hiver dernier à cause de ce défaut structurel. Le coût de la réparation s’élève à 7000 francs, une dépense que Monte-Pente Bulle estime n’avoir pas les moyens d’assumer. A cela s’ajoute un investissement supplémentaire d’environ 100’000 francs pour garantir l’exploitation du téléski après l’échéance de la concession fixée à mars 2027.