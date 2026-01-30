La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Arrestation d’un ex-présenteur de CNN à Minneapolis

Keystone-SDA

La ministre américaine de la Justice Pam Bondi a annoncé vendredi avoir ordonné l'arrestation de l'ancien présentateur de CNN Don Lemon, en lien avec les manifestations contre les opérations de la police de l'immigration dans le Minnesota.

1 minute

(Keystone-ATS) «Sur mes instructions, tôt ce matin, des agents fédéraux ont arrêté Don Lemon» et trois autres personnes, dont une journaliste indépendante, a-t-elle écrit sur X.

Elle a précisé que ces arrestations avaient eu lieu en lien avec «l’attaque» contre une église à Saint Paul le 18 janvier, lorsque des manifestants avaient perturbé un office religieux dans la capitale du Minnesota.

