Arrestation de plusieurs cambrioleurs en fuite à Chiètres (FR)

Keystone-SDA

La police cantonale a arrêté trois cambrioleurs en fuite mercredi à Chiètres (FR). Les interpellations font suite à un signalement émanant d'une habitante de la localité lacoise qui a surpris et mis en fuite les individus originaires d'Afrique du Nord.

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(Keystone-ATS) Les cambrioleurs étaient entrés par effraction au domicile de l’habitante, par ailleurs sortie indemne de l’épisode, a fait savoir vendredi la Police cantonale fribourgeoise. Un important dispositif de recherche a rapidement été déployé, en collaboration avec les polices cantonales vaudoise et bernoise.

L’opération a permis l’arrestation de trois suspects, notamment grâce au flair d’un chien policier qui les a localisés à proximité de l’ancien stand de tir de Chiètres. Il s’agit d’un ressortissant libyen âgé de 36 ans ainsi que deux ressortissants algériens âgés de 34 et 31 ans, précise le communiqué.

Les trois individus ont été emmenés au poste de police et placés en arrestation provisoire. Des bijoux appartenant à la victime, ainsi que de l’argent liquide, ont été retrouvés en leur possession. Les auteurs présumés seront dénoncés au Ministère public du canton de Fribourg.