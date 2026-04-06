Artémis: le record de distance des humains dans l’espace battu
Les quatre astronautes d'Artémis II ont dépassé lundi le point le plus éloigné de la Terre atteint par les astronautes d'Apollo en 1970. Ils se préparent à survoler pendant plusieurs heures des régions méconnues de la Lune et sa face cachée.
(Keystone-ATS) Le record de 400’171 km atteint par Apollo 13 a été battu, et les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen devraient maintenant aller à plus de 406’000 km de la Terre, pendant leur contournement de la Lune.
«La salle est pleine de joie lunaire aujourd’hui, j’imagine que vous aussi», leur a lancé depuis la salle de contrôle de la Nasa à Houston Jenni Gibsons, responsable des communications avec l’équipage.