Alles in Allem, 1934. 160,5x100,5 cm.

Méta-Matic No 6, 1959. 51x85x48 cm.

Musée d’art, Lucerne, dépôt de la collection d’art BEST

Soleil, lunes et étoiles, 1942. 48x51 cm.

(Kunsthaus Zurich, collection Erna et Curt Burgauer)

Portrait de Marcel Duchamp sur un vieil échiquier chinois, avec deux pièces et deux sculptures, vers 1978. Portrait de Duchamp, 1958. 19x44x44 cm.

Existe-t-il un surréalisme suisse? La première exposition majeure sur le thème à l’Aargauer Kunsthaus – avec de grands noms comme Oppenheim, Giacometti et Klee – suggère quelques réponses.

Le surréalisme, c’était «davantage une attitude artistique de l’esprit qu’un programme stylistique», dit-on au musée argovien. «A une époque de tensions politiques, les artistes surréalistes rejetaient la répression et le contrôle et exprimaient directement leurs fantasmes, leurs visons et leurs peurs», écrit l’institution dans sa présentation de l’expositionLien externe, qui ouvre le 1er septembre.

Plusieurs artistes suisses ont contribué à modeler le surréalisme international, que ce soit comme précurseurs, à l’image de Paul Klee, ou comme membres du mouvement, lancé à Paris dans les années 1920, comme Alberto Giacometti et Meret Oppenheim.

L’exposition traite aussi du fait que le surréalisme passait mal dans le climat culturel conservateur de la Suisse de l’entre-deux-guerres, ainsi que de l’influence du mouvement sur les développements ultérieurs.

Un accent particulier est mis sur les artistes femmes, même si toutes n’auraient pas nécessairement été identifiées comme surréalistes. «Leur présence dans l’exposition confirme le fait que les femmes font partie intégrante de l’histoire de l’art suisse au 20e siècle», écrit l’Aargauer Kunsthaus.

L’exposition est ouverte jusqu’au 2 janvier 2019 et présente les œuvres d’une soixantaine d’artistes.

