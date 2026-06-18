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Art Môtiers: 33 artistes suisses exposent en plein air

Keystone-SDA

L'exposition Art Môtiers est de retour samedi pour trois mois avec une trentaine d'artistes et de collectifs suisses, issus d'un processus de sélection. L'artiste st-galloise Pipilotti Rist et Olaf Breuning et sont les marraine et parrain de cette 9e édition.

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(Keystone-ATS) Les artistes ont visité ou même habité le village du Val-de-Travers pour trouver l’inspiration pour leurs créations. «Il n’y a pas de thématique mais les oeuvres jouent avec les différentes typologies du lieu, ses traditions, comme l’absinthe ou ses personnalités, comme Jean-Jacques Rousseau», a déclaré jeudi Emil Margot, président de la manifestation.

De la sculpture à la peinture, de l’intervention à l’installation sonore, de nombreuses les facettes de l’art contemporain sont visibles. Olaf Breuning, un artiste schaffhousois de 56 ans, qui vit à New York, a créé la plus longue oeuvre qu’il ait jamais réalisée, soit 150m, pour relativiser la présence de l’humain sur Terre.

En 2021, 25’000 à 30’000 personnes de toute la Suisse et de France voisine avaient visité l’exposition.

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