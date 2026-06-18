Art Môtiers: 33 artistes suisses exposent en plein air
L'exposition Art Môtiers est de retour samedi pour trois mois avec une trentaine d'artistes et de collectifs suisses, issus d'un processus de sélection. L'artiste st-galloise Pipilotti Rist et Olaf Breuning et sont les marraine et parrain de cette 9e édition.
(Keystone-ATS) Les artistes ont visité ou même habité le village du Val-de-Travers pour trouver l’inspiration pour leurs créations. «Il n’y a pas de thématique mais les oeuvres jouent avec les différentes typologies du lieu, ses traditions, comme l’absinthe ou ses personnalités, comme Jean-Jacques Rousseau», a déclaré jeudi Emil Margot, président de la manifestation.
De la sculpture à la peinture, de l’intervention à l’installation sonore, de nombreuses les facettes de l’art contemporain sont visibles. Olaf Breuning, un artiste schaffhousois de 56 ans, qui vit à New York, a créé la plus longue oeuvre qu’il ait jamais réalisée, soit 150m, pour relativiser la présence de l’humain sur Terre.
En 2021, 25’000 à 30’000 personnes de toute la Suisse et de France voisine avaient visité l’exposition.