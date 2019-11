À l'heure de Top Chef et des classements gastronomiques mondiaux, le restaurant Kronenhalle à Zurich se distingue: il concilie art visuel et art de la table en exposant sur ses murs des chefs-d’œuvre de la peinture moderne. Un livre raconte cette vocation.



L’ouvrage «Pays de RêveLien externe» tente de retracer fidèlement le contact étroit que le restaurant KronenhalleLien externe de Zurich a noué avec les artistes depuis des décennies, à travers des images d’archives et des photos d’œuvres d’art. L’éditeur a aussi demandé à quatre jeunes écrivains zurichois de composer des textes littéraires qui évoquent l’atmosphère atemporelle de la Kronenhalle.

Ce restaurant a ouvert ses portes en 1924 au centre de Zurich et est vite devenu un lieu très populaire auprès des peintres, des écrivains et des architectes. La Kronenhalle a ainsi accueilli de nombreuses célébrités comme Coco Chanel, James Joyce, Richard Strauss, Max Frisch ou Friedrich Dürrenmatt. Les propriétaires, Hulda et Gottlieb Zumsteg, s’arrangeaient pour que le lieu reste accessible à tous avec la possibilité de commander des plats à prix réduit.

Une véritable collection

Lorsque Gustav Zumsteg leur succéda, il développa encore davantage l’esprit du lieu grâce à sa passion pour l’art. Il était en contact avec de nombreux artistes et les soutenait en achetant leurs œuvres, même s’il ignorait à l’époque qu’elles vaudraient des millions de dollars des décennies plus tard.

Aujourd’hui, la Kronenhalle est toujours à sa place mais elle a perdu de son côté bohème: le restaurant et le bar attirent davantage l’élite financière zurichoise que les artistes de passage. Une multitude de tableaux de maîtres sont toujours accrochés aux murs de chaque pièce. La collection est gérée par la fondation Hulda et Gustav Zumsteg, afin de s’assurer que la Kronenhalle reste un lieu gastronomique et artistique unique en son genre.

