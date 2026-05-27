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Articles controversés: le Tribunal cantonal désavoue Pascal Broulis

Keystone-SDA

Retournement de situation dans l'affaire Pascal Broulis-Tamedia. Le Tribunal cantonal vaudois désavoue l'ancien conseiller d'Etat vaudois et donne raison à TX Group SA concernant des articles controversés publiés entre 2018 et 2019 dans le Tages-Anzeiger.

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(Keystone-ATS) «Le tribunal conclut que l’ensemble des articles contestés du Tages-Anzeiger étaient factuellement fondés, relevaient d’un travail journalistique admissible et ne constituaient aucune atteinte illicite à la personnalité» de M. Broulis, a indiqué le groupe mercredi à Keystone-ATS, avec copie du jugement de deuxième instance.

La procédure portait sur plusieurs articles publiés entre 2018 et 2019 par le Tages-Anzeiger concernant des questions fiscales, des voyages en Russie et d’éventuels conflits d’intérêts autour de l’ancien grand argentier vaudois Pascal Broulis.

En première instance, celui-ci avait obtenu gain de cause. Le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne avait jugé qu’une partie des articles publiés en 2018 par le «Tagi» avait porté atteinte à la personnalité de M. Broulis.

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