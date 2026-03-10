Asile: le Conseil des Etats maintient la pression

Keystone-SDA

Le Conseil des Etats maintient la pression sur le gouvernement pour qu'il agisse dans le domaine de l'asile. Il a accepté mardi deux motions dans le cadre d'une énième session extraordinaire sur le sujet.

1 minute

(Keystone-ATS) Le texte de Marco Chiesa (UDC/TI) demande des mesures supplémentaires contre les requérants d’asile violents hébergés dans les centres fédéraux.

La stratégie du Conseil fédéral en matière d’asile 2027 n’est pas une stratégie, mais une mesure cosmétique dans un système dysfonctionnel, a déploré Hannes Germann (UDC/SH). Son texte demande donc que le gouvernement présente une stratégie en matière d’asile qui vise notamment une baisse des coûts et des demandes ainsi qu’une accélération des procédures et des renvois.

Pierre-Yves Maillard (PS/VD) aurait voulu renvoyer les textes en commission. Depuis la session de juin dernier, il y a eu environ 22 motions et deux postulats en lien avec l’asile. Il convient de faire un bilan des motions transmises et des modifications législatives en cours avant de se prononcer, a-t-il plaidé, en vain.

Le ministre de la justice Beat Jans s’est vivement opposé aux critiques selon lesquelles le Conseil fédéral ne fait rien.

Le Conseil national doit encore se prononcer sur ces textes.