La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Assassinats de Zurich et de Laupen/BE jugés 15 ans après les faits

Keystone-SDA

Le procès de l'assassinat présumé d'une psychanalyste à Zurich et d'un couple à Laupen (BE) s'est ouvert mardi devant la justice zurichoise. Le prévenu, un Espagnol âgé de 47 ans, a été arrêté treize ans après le premier crime, mais il conteste les faits.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon l’acte d’accusation, le prévenu a dévalisé et assassiné à coups de couteau son ancienne psychanalyste, âgée de 56 ans, le 15 décembre 2010. Cinq ans plus tard, il s’est échappé d’une clinique psychiatrique, a menacé son ex-femme, puis est allé cambrioler ses anciens voisins, un couple âgé, à Laupen. Il les a tués brutalement, cinq ans, jour pour jour, après le premier assassinat.

Ces crimes n’ont finalement pu être élucidés que grâce à des tests massifs d’ADN en Suisse, qui ont permis d’établir que l’accusé s’était trouvé sur les deux lieux. Le prévenu a été arrêté en janvier 2024 à Genève, à son retour en Suisse.

Mardi matin devant le Tribunal de district de Zurich, son avocat a demandé une expertise et des témoignages supplémentaires. Sa requête a été refusée.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision