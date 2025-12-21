Association régionale de la Sarine: les nouveaux statuts validés

Les nouveaux statuts de l'Association régionale de la Sarine (ARS) ont été validés par l'ensemble des 25 communes du district. Cette collaboration doit permettre un renforcement des synergies intercommunales et l'élaboration d'une vision commune.

(Keystone-ATS) Cette décision, qui intervient dans le cadre de la révision totale des statuts, marque un «tournant majeur», déclare l’ARS dans un communiqué. «Pour la première fois de son histoire, le district de la Sarine choisit, à l’unanimité, de se fédérer au sein d’une association en charge du développement territorial régional», ajoute-t-elle.

Cette coopération permettra de «mieux coordonner les actions dans des domaines clés tels que l’urbanisation, la mobilité, le tourisme, l’environnement, l’énergie ainsi que la nature et le paysage», explique l’ARS.

En matière de mobilité, l’association sera notamment chargée de la coordination des transports publics urbains, du développement des parkings-relais, de la gestion des transports individuels motorisés ainsi que de la promotion de la mobilité douce. Les thématiques environnementales intégreront également les enjeux liés à l’énergie et au climat.

Les nouveaux status de l’ARS entreront en vigueur le 1er juillet 2026. D’ici là, les statuts révisés doivent encore être soumis à l’Etat de Fribourg pour examen final et approbation par la Direction des institutions, de l’environnement et des forêts.