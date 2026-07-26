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Assoupissement au volant: collision dans un tunnel de l’A16

Keystone-SDA

Une collision a fait deux blessés dimanche vers 06h30 dans la galerie de Develier de l'A16. Après que son conducteur s'est assoupi au volant, une voiture a heurté par l'arrière un véhicule circulant correctement. Deux enfants assis à l'arrière de l'auto tamponnée sont indemnes tout comme l'automobiliste en cause, alors que les deux blessés sont son conducteur et la passagère.

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1 minute

(Keystone-ATS) Après avoir été heurté alors qu’il circulait correctement en direction de Bassecourt, leur véhicule a été projeté contre la paroi de droite du tunnel, puis est revenu sur la chaussée avant de s’immobiliser 150 mètres plus loin. Le véhicule en cause s’est lui arrêté derrière le premier, sans autre choc, a indiqué dimanche la police jurassienne dans un communiqué.

Deux ambulances ont transporté les deux blessés à l’hôpital de Delémont. Pour les besoins du constat, la chaussée a été fermée à la circulation trois heures durant, une déviation étant mise en place. L’accident a nécessité l’intervention de 25 personnes et 13 véhicules des secours.

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