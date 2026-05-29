Assura recrute son président chez Mirabaud

Keystone-SDA

Les assemblées générales de l'assureur vaudois Assura ont choisi Christophe Guillemot comme président de son conseil d'administration. Il succède à Bruno Pfister, qui en avait pris la tête en 2024.

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(Keystone-ATS) M. Guillemot est président du conseil d’administration de la banque Mirabaud & Cie ainsi que de celui de la société d’investissement genevoise Vigama Capital. «Il dispose également d’une large expérience dans des fonctions de direction, en particulier dans la banque privé», souligne le document paru vendredi. M. Guillemot est le fondateur et patron du cabinet Stafford Advisory.

«Diversifiée, son expertise est particulièrement en ligne avec les ambitions du groupe Assura», appuie l’assureur basé à Pully. Cette nomination intervient sous réserve de la validation par les autorités de surveillance.

Tout comme Bruno Pfister, Philippe Deecke n’a pas sollicité un nouveau mandat d’administrateur. Le siège laissé vacant sera repourvu ultérieurement.