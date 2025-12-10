Assurance maladie publique intercantonale discutée dans le Jura

Keystone-SDA

Le Gouvernement jurassien est invité à s'engager en faveur d'une assurance maladie publique intercantonale. Le Parlement a accepté mercredi par 52 voix contre 6 une motion transformée en postulat demandant la mise en place des dispositions nécessaires pour adhérer à un tel projet ou de solliciter d'autres cantons pour créer un projet pilote d'assurance publique.

(Keystone-ATS) Pour le canton du Jura, une assurance maladie publique cantonale ne serait pas viable, compte tenu d’une masse critique d’assurés trop faible, a relevé la députée PCSI Suzanne Maitre-Schindelhoz dans son intervention. Elle estime qu’une assurance intercantonale avec les cantons romands ou de l’Arc jurassien aurait en revanche tout son sens.

Le gouvernement s’est dit attentif aux différents projets permettant de trouver des synergies pour limiter l’évolution des coûts. «Une collaboration intercantonale est une voie pour atteindre les objectifs pour une meilleure maîtrise des coûts de la santé», a souligné le ministre de l’économie et de la santé Stéphane Theurillat.