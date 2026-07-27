AstraZeneca toujours porté par l’oncologie au deuxième trimestre

Keystone-SDA

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Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié lundi un bénéfice net en hausse de plus de 2% au deuxième trimestre, à 2,5 milliards de dollars (2,0 milliards de francs), continuant de bénéficier des ventes de ses traitements contre le cancer.

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(Keystone-ATS) Malgré les résultats décevants début juillet d’une étude clinique sur une maladie cardiaque rare, qui avaient suscité les inquiétudes des investisseurs, «nous restons en bonne voie pour atteindre notre objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires total» en 2030, a assuré le directeur général du groupe, Pascal Soriot, cité dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires d’AstraZeneca a progressé de 6%, à 15,4 milliards de dollars. Mais la hausse est bien plus marquée pour l’oncologie, où les recettes ont grimpé de 16% sur un an, tirées notamment par ses traitements Enhertu ou Truqap contre le cancer du sein.

Le résultat net, meilleur qu’attendu par le marché, profite aussi d’une progression marquée dans les maladies respiratoires et l’immunologie ainsi que dans les maladies rares, malgré les difficultés de l’un des médicaments phares du groupe, le Farxiga (maladie rénale chronique, insuffisance cardiaque et diabète), qui fait face notamment à une concurrence accrue aux Etats-Unis.

AstraZeneca, qui espère que les Etats-Unis compteront pour la moitié de son chiffre d’affaires d’ici 2030, avait dévoilé il y a un an un plan d’investissement de 50 milliards de dollars dans le pays d’ici à cette échéance.

Le fleuron britannique s’est fixé l’objectif de réaliser 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuels d’ici la fin de la décennie. Ses revenus avaient atteint 58,74 milliards de dollars en 2025.

Le titre d’AstraZeneca à la Bourse de Londres progressait de plus de 1% lundi matin, peu après l’ouverture.